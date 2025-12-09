Sporting
João Simões: «Viemos a Munique tentar jogar olhos nos olhos»
Médio leonino diz que os companheiros de equipa «lutaram como irmãos» em Munique
João Simões, médio do Sporting, falou à Sport TV em flash interview na análise à derrota em casa do Bayern Munique, nesta terça-feira (3-1).
«Bayern Munique é uma grande equipa, mas viemos aqui a tentar jogar jogar olhos nos olhos. Defendemos como pudemos. Lutámos como irmãos e os adeptos foram impecáveis. Foi um bom jogo. Agora vem o campeonato, que é o nosso objetivo.»
«O jogo tem 90 minutos, infelizmente ganhou o Bayern mas saímos daqui com a cabeça erguida. Play-offs? Vamos ver, é o nosso objetivo. Desde início que trabalhamos para isso.»
Jogar sem Hjulmand contra o PSG
«Estamos focados para o jogo do campeonato. Isso é só em janeiro. Até lá temos campeonato e taças.»
