Rui Borges foi questionado sobre a condição física de dois jogadores lesionados na análise ao Sporting-Marinhense deste sábado, ganho por 3-0 pelos leões.

João Simões

«Acredito e espero que esteja disponível para o Club Brugge [próximo jogo, na terça-feira]. Sabíamos o que se passava de antemão e acreditamos que estará apto para os próximos jogos.»

Zeno Debast

«O Debast está em recuperação. Poderá ainda demorar algum tempo. Nós já sabíamos disso, por isso não acredito que esteja apto para os próximos jogos.»