A temporada 2025/26 chegou ao fim para João Simões, confirmou o médio do Sporting.

Numa publicação nas redes sociais, o jovem futebolista informou que vai ter de ser submetido a uma «pequena cirurgia ao 5.º metatarso» depois de a fratura sofrida anteriormente não ter consolidado totalmente.

«É uma decisão pensada em conjunto com a equipa médica do Sporting para garantir que recupero a 100 por cento e possa começar a próxima época na melhor forma. Obrigado a todos pelo apoio. Voltarei mais forte!», escreveu.

Recorde-se que João Simões fraturou o quinto metatarso do pé direito em fevereiro do ano passado. Essa lesão afastou-o dos relvados até ao final da época 2024/25.

(artigo atualizado)