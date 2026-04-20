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Há 54 min
Sporting: João Simões confirma que não joga mais esta época
Médio vai ser submetido a uma cirurgia ao 5.º metatarso porque fratura anterior não consolidou totalmente
Médio vai ser submetido a uma cirurgia ao 5.º metatarso porque fratura anterior não consolidou totalmente
A temporada 2025/26 chegou ao fim para João Simões, confirmou o médio do Sporting.
Numa publicação nas redes sociais, o jovem futebolista informou que vai ter de ser submetido a uma «pequena cirurgia ao 5.º metatarso» depois de a fratura sofrida anteriormente não ter consolidado totalmente.
«É uma decisão pensada em conjunto com a equipa médica do Sporting para garantir que recupero a 100 por cento e possa começar a próxima época na melhor forma. Obrigado a todos pelo apoio. Voltarei mais forte!», escreveu.
Recorde-se que João Simões fraturou o quinto metatarso do pé direito em fevereiro do ano passado. Essa lesão afastou-o dos relvados até ao final da época 2024/25.
(artigo atualizado)
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TAGS: Sporting João Simões Liga
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