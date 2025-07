Agora é oficial: o Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação de João Vírginia, guarda-redes de 25 anos que está de regresso ao plantel leonino.

O internacional sub-21 assinou contrato por três temporadas, até junho de 2028, e fica com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.

João Virgínia chega a Alvalade a custo zero, após ter terminado contrato com o Everton, e vem para substituir Franco Israel, que entretanto saiu para Itália.

Como já se disse, é um regresso de um guarda-redes que já esteve no Sporting em 2021/22, também contratado por Frederico Varandas, e na altura emprestado pelo Everton.

«Sinto muita felicidade por voltar ao Sporting, que conheço bem. Já conhecia a maior parte dos jogadores e é uma casa onde fui bem tratado», começou por dizer ao site do clube.

«Vai correr tudo bem, com certeza, porque o Sporting está no meu coração. Desde que saí que fiquei com vontade de voltar e fiquei mesmo muito feliz quando se concretizou.»