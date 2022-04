O Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou «profunda consternação» pela morte de Joaquim Carvalho, antigo guarda-redes do Sporting e da Seleção Nacional.

«Foi com profunda consternação que a equipa do Sindicato dos Jogadores recebeu a notícia do falecimento de Carvalho, internacional português e figura incontornável na história do Sporting», lê-se, na nota do SJPF.

O organismo refere que o «carácter e percurso desportivo» do antigo jogador «o tornaram numa figura marcante do futebol português, respeitado por todos aqueles que com ele privaram», e endereça «as mais sentidas condolências» à família de Joaquim Carvalho, que morreu esta terça-feira aos 84 anos.