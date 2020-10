Pai e empresário de Joelson Fernandes, Eusébio Mango revelou, em entrevista jornal O Democrata que o jovem prodígio teve várias propostas para deixar o Sporting este verão.

O antigo jogador reconheceu ainda que o processo de renovação do filho com os leões foi difícil.

«[A renovação] foi um processo extremamente difícil e muito complicado. Houve momentos duros nas negociações para o Joelson permanecer no Sporting. O meu desejo foi sempre que ele ficasse, mas devido à sua qualidade, teve propostas de vários clubes europeus», disse Eusébio Mango, revelando que foram vários os clubes que quiseram o extremo leonino, como o PSG, o Arsenal, a Juventus e o Liverpool.

«Tinha de ser uma decisão ponderada, porque o meu desejo como pai e empresário, no dia em que o Joelson sair do Sporting, é que saia pela porta grande, não pela porta pequena. Este foi sempre um dos meus objetivos e uma das convicções que o levou a continuar no Sporting», prosseguiu.