As competições domésticas estão paradas, e por isso as equipas de comunicação dos clubes têm de dar asas à imaginação para produzirem conteúdos para as redes sociais.

Ora, aproveitando estas paragem das seleções, o Sporting fez alguns dos seus craques regressarem aos anos 90, através da famosa inteligência artificial.

Algumas caras são facilmente identificáveis, outras nem por isso. Consegue reconhecê-las a todas na galeria acima associada?