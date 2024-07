Depois do empate com o Estoril de manhã, o Sporting venceu o Torreense por 3-0 no segundo teste desta sexta-feira em Alcochete.

Nos dois jogos (cada um com duas partes de 35 minutos), Ruben Amorim utilizou um total de 25 jogadores.

Diogo Pinto, Matheus Reis, Jeremiah St. Juste, Marcus Edwards, Geny Catamo, Daniel Bragança, Diogo Travassos, Dário Essugo, Eduardo Quaresma, Afonso Moreira e Rafael Nel foram os jogadores que alinharam de início diante da equipa de Torres Vedras e os golos foram marcados por Diogo Travassos, Marcus Edwards e Geny Catamo.

Diego Calai e Miguel Alves também foram utilizados.

No teste matinal, que terminou com um empate sem golos, o técnico leonino fez alinhar o seguinte onze: Vladan Kovacevic, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Francisco Trincão, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, João Muniz, Geovany Quenda, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro. Ricardo Esgaio também foi a jogo.

O plantel do Sporting ruma neste sábado ao Algarve, onde ficará em estágio até ao próximo dia 24.