Atleta do Sporting, Emmanuel Eseme levou este sábado a famosa celebração de Viktor Gyökeres aos Jogos Olímpicos de Paris.

Antes das eliminatórias dos 100 metros, o atleta camaronês fez o gesto com as mãos da máscara para a câmara, no momento em que era anunciado. Coincidência ou não, Eseme garantiu a qualificação direta para as meias-finais, ao ficar em segundo lugar.

Refira-se que Emmanuel Eseme costuma fazer o festejo de Gyökeres nas restantes provas. Inclusivamente recebeu os parabéns do avançado sueco quando se apurou para Paris 2024.