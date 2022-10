John Textor ensaiou a possibilidade de entrar na SAD do Sporting, através da compra de dívida bancária dos leões.

A informação foi adiantada pelo jornal Record, na edição deste sábado, e confirmada pelo próprio empresário, no meio de alguns reparos à informação publicada.

«Ofereci uma solução de 150 milhões de euros para comprar direitos maioritários aos bancos, evitando perdas destes e devolver ao clube uma posição maioritária. Com uma eleição iminente, o clube não quis uma reunião», começou por esclarecer Textor, na rede social Twitter.

Em conversa com o Maisfutebol, o empresário detalhou um pouco mais o processo referente ao Sporting, que equacionou depois de falhada a entrada na SAD do Benfica.

«A minha oferta foi globalmente aceite pelos bancos, mas não podiam decidir autonomamente. O clube tinha um direito de preferência. Por isso, sem uma reunião com o clube, não era possível executar o plano», começa por explicar.

«Só estava interessado num acordo amigável, mas não consegui uma reunião», acrescenta.

De recordar que em março, por altura das eleições que reconduziram Frederico Varandas na presidência do Sporting, a SAD verde e branca anunciou um acordo com o BCP para a compra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos por este banco, que tinham um valor nominal de 83,4 milhões de euros, e que venciam em dezembro de 2026.

O Sporting fechou a compra quatro anos antes, por 14 milhões de euros. Um ‘desconto’ que até motivou reparos do rival Benfica.

No seguimento do processo de compra dos VMOC, o Sporting anunciou, em agosto, um aumento de capital social para 150 milhões de euros, e a SAD passou a deter 83 por cento das ações.

Foi nesse período pré-eleitoral que John Textor analisou a possibilidade de comprar dívida do Sporting à banca e, dessa forma, lançar as bases para entrar na sociedade leonina.

Ao que o Maisfutebol apurou, a proposta do empresário americano contemplava um pagamento inicial de 50 milhões de euros.

De recordar que Textor, através das suas empresas, tem uma participação de 40 por cento no Crystal Palace (Inglaterra), de 90 por cento no Botafogo (Brasil), e de 80 por cento do Molenbeek (Bélgica). Para além disso está em processo de formalização da compra de uma posição maioritária no Lyon, de França.