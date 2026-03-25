John Toshack, galês que já treinou o Sporting, sofre de demência, confirmou esta quarta-feira o filho Cameron. O ex-técnico, agora com 77 anos, esteve nos leões na temporada 1984/85. Em entrevista, o filho considerou que John tem uma «doença terrível».

«Se falo com ele à tarde, pode não recordar a conversa da manhã», começou por referir. «Mas, quando lhe perguntamos pelos dias no Liverpool ou em Espanha, os detalhes são incríveis», acrescentou.

Toshack não treina desde 2018. Além do Sporting, o ex-técnico passou também por Inglaterra - Swansea - e Espanha - Real Madrid, Real Sociedad e Deportivo. Como jogador, destacou-se no Liverpool, clube pelo qual conquistou duas Taças dos Campeões Europeus.