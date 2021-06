A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) sublinhou esta terça-feira que «ficou provado o incumprimento do Regulamento de Competições da Liga e do Regime de acesso ao exercício da atividade de treinador de desporto», na sequência do castigo aplicado ao Sporting por causa de Ruben Amorim.

Esta foi a reação única, em comunicado, da associação sindical presidida por José Pereira, na sequência do jogo de interdição de recinto desportivo aplicado ao Sporting, que também foi multado em 9.563 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, nas decisões disciplinares confirmadas na segunda-feira.

Em causa, estão infrações que vão ao encontro do artigo 82 do Regulamento de Competições da Liga, sobre as habilitações de treinadores, nomeadamente a questão do curso de grau IV do treinador principal, Ruben Amorim, bem como ao artigo 118 do Regulamento Disciplinar da Liga, sobre inobservância qualificada de outros deveres.

Na base estão factos participados pela ANTF sobre o grau de treinador de Ruben Amorim, num processo em que, por outro lado, o Sporting e o técnico foram absolvidos de eventuais infrações sobre falsas declarações e fraude e de fraude na celebração dos contratos.

Em comunicado, o Sporting já manifestou «frontal discordância com a sanção», informando que irá interpor recurso da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto em interditar o Estádio José Alvalade por um jogo.