José Peseiro elogiou Bruno Fernandes como um exemplo.

O técnico que quando treinou o Sporting, em 2018/19, coincidiu com o internacional português salientou as qualidades do capitão do Manchester United em entrevista ao jornal «Daily Mirror».

«O Bruno é um verdadeiro capitão, um jogador incrível, com alta exigência não só nos jogos; é nos treinos, nas reuniões, nas refeições de grupo. Ele mostra a todos a motivação máxima», afirmou o selecionador da Nigéria, recordando: «Depois do treino, ele ficava em campo e convencia mais três ou quatro colegas e um guarda-redes a fazer mais exercícios. Às vezes, fazíamos treinos complementares, mas mesmo depois disso o Bruno Fernandes ficava em campo com alguns companheiros e ficava com eles a rematar, a bater livres ou a trabalhar em outras coisas. E por vezes eu ralhava com ele: 'Cuida-te, vai descansar porque não aguentas'. Sempre soube que ele era forte, mas alguns dos outros, às vezes não aguentavam, precisavam descansar. Mas ele adorava treinar e era muito forte, não só mentalmente, mas também fisicamente. Às vezes, colocava em risco os colegas, porque não podiam fazer o mesmo do que ele.»

Peseiro salientou também que o médio «protege os seus companheiros, mas também em campo exige muito». O técnico recordou ainda os momentos que se sucederam à invasão à Academia de Alcochete.

«Lembro-me de o presidente [Sousa Cintra] tentar convencer o Bruno Fernandes a jogar por nós, depois de alguns jogadores resolverem rescindir os seus contratos após o ataque dos adeptos. Quando assumi a equipa, o ponto primordial era a importância de manter o Bruno Fernandes a jogar por nós», recordou.