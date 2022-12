Joshua Patton é reforço da equipa de basquetebol do Sporting, anunciou esta segunda-feira o emblema leonino.

Trata-se de um regresso de Patton a Alvalade, já que o poste norte-americano representou o clube verde e branco em 2021/22.

O jogador de 25 anos representava até agora os israelistas do Hapoel Gilboa Galil.

«Adoro estar aqui, em Portugal, e jogar pelo Sporting. Tive uma grande temporada no ano passado. Olhei para as minhas opções, falei com o meu agente e disse-lhe que este é um sítio que eu adoro. Gostei muito dos adeptos e do tempo que passei aqui, pelo que queria voltar», disse, citado na nota do Sporting.