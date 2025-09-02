Jota Silva não vai mais reforçar o Sporting. Apesar de ter chegado a acordo com o Nottingham Forest mesmo em cima do fecho do mercado, a SAD leonina não teve tempo suficiente para inscrever o jogador, segundo apurou o Maisfutebol.

Os leões até conseguiram resolver o TMS (Transfer Matching System), que é o sistema que valida as transferências internacionais, mas, por outro lado, falharam o horário limite para dar entrada nos registos oficiais da Liga.

A demora para o processo ser finalizado aconteceu essencialmente porque os ingleses forçaram uma venda e, com isso, atrasaram ao máximo os avanços das negociações. Agora, sem a inscrição do extremo português, o negócio está então desfeito.

O Sporting, recorde-se, havia fechado a chegada de Jota por empréstimo de uma temporada, com taxa de 4.5 milhões de euros e opção de compra de 15.5 milhões de euros.

Longe de Alvalade, Jota Silva deve mesmo ficar em Inglaterra, onde tem contrato válido com o Nottingham Forest até junho de 2028. Isso, claro, se não surgir uma oferta de algum mercado que ainda esteja aberto, como, por exemplo, Arábia Saudita e Turquia.