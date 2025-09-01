Depois de horas de conversações, muitos impasses e praticamente ter desistido de negociar, o Sporting concretizou mesmo em cima do fecho do mercado a contratação de Jota Silva, segundo apurou o Maisfutebol.

O acordo será feito com os leões a pagarem uma taxa de empréstimo de 4,5 milhões de euros e ainda ficam com uma cláusula de compra não obrigatória no valor de 15,5 milhões.

No fim, prevaleceu o desejo leonino de ter o extremo português por empréstimo de uma temporada (até junho de 2026), enquanto os ingleses fizeram de tudo para fechar uma venda na ordem dos 17 milhões de euros.

O acordo com o Nottingham Forest por Jota contempla uma taxa de empréstimo e também uma opção de compra ao término do contrato de cedência.

A ideia inicial dos leões, recorde-se, passava pela compra do jovem brasileiro Kevin, mas os ucranianos do Shakhtar Donetsk acabaram por negociar o jogador com o Fulham de Marco Silva, num negócio acima dos 40 milhões de euros.

Alvo recente dos brasileiros do Botafogo, Jota Silva, de 26 anos anos, é um pedido exclusivo de Rui Borges no Sporting.