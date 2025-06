Rui Borges quer reforçar o ataque do Sporting e pediu à SAD leonina a contratação de Jota Silva.

O treinador dos bicampeões nacionais trabalhou com o internacional português no Vitória de Guimarães e apelou a um esforço de Frederico Varandas para tentar o regresso do jogador de 25 anos a Portugal.

De resto, os responsáveis do Sporting já iniciaram negociações com o Nottingham Forest, mas ainda não colocaram qualquer proposta em cima da mesa. O emblema inglês exige 20 milhões de euros pelo avançado.

Jota Silva deixou Guimarães ao fim de duas temporadas, no verão passado, a troco de sete milhões. Em época de estreia, não agarrou um lugar no onze do sétimo classificado da Premier League, mas, ainda assim, somou 37 partidas (quatro golos e duas assistências).