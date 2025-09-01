Sem sucesso na investida de última hora por Kevin, o Sporting acelerou as negociações e está muito perto de fechar a contratação por empréstimo de Jota Silva, sabe o Maisfutebol.

Os leões acabaram por perder o jovem extremo brasileiro dos ucranianos do Shakhtar Donetsk para o Fulham, da Inglaterra e, por isso, avançaram de vez pelo português do Nottingham Forest.

Alvo também dos brasileiros do Botafogo, Jota Silva, de 26 anos anos, é um pedido de Rui Borges no Sporting.

O acordo com os ingleses pelo antigo jogador do V. Guimarães prevê uma opção de compra ao término do contrato de cedência (junho de 2026). Entre taxa de empréstimo e eventual aquisição, a negociação deve ficar na ordem dos 20 milhões de euros.