O Sporting e o Nottingham Forest já dão como praticamente descartado o regresso de Jota Silva para o futebol português, segundo apurou o Maisfutebol.

A restar poucos minutos para o fecho do mercado de transferências em Portugal, os dois lados estão distantes de um acordo.

Enquanto os ingleses querem uma transferência em definitivo na ordem dos 17 milhões de euros, os leões insistem num empréstimo com opção de compra.

Se não houver uma reviravolta de última hora, Jota Silva, de 26 anos, vai seguir no Nottingham Forest e cumprir o contrato válido até junho de 2028.