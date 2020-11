Bruno Fernandes não ficou indiferente ao golo apontado por Jovane Cabral em Guimarães, que fechou o resultado num 4-0 para o Sporting. Através das redes sociais, o médio do Manchester United deu os parabéns ao antigo colega. «Cumpriste com o prometido, assim como eu», escreveu Bruno Fernandes.

Recorde-se que Jovane Cabral celebrou o golo que marcou tapando as orelhas, numa imitação do festejo habitual de Bruno Fernandes. Em resposta a uma publicação do antigo colega, o médio do Manchester United também mostrou agrado por isso. «Gostei», escreveu. «Deve cumprido para ambos hoje.»