Ruben Amorim confirmou nesta sexta-feira a reintegração de Jovane Cabral no plantel principal do Sporting, ainda que o avançado não seja ainda opção para o jogo com o FC Porto.

«O Jovane não vai estar no jogo porque esteve a treinar num grupo à parte foi agora reintegrado», anunciou, antes de explicar o que motivou a mudança de planos relativamente ao internacional cabo-verdiano.

«Foi uma questão de esclarecer a situação com ele. Obviamente, que a saída do Matheus também mexeu. Porque se baixarmos o Pote, pode abrir uma vaga na frente. Ficámos com menos um jogador, eu olhei para dentro de casa para ver os jogadores que tinha e resolvi falar com ele. Eu percebi a ideia do Jovane, ele percebeu a minha e é mais um jogador para ajudar», explicou.

Com apenas mais um ano de contrato, Amorim revelou ainda que o jogador vai renovar e que só isso lhe abriu novamente as portas da equipa.

«Se vai renovar? Sim. Não ficaria de oura forma. Se ficar aqui é porque assina um novo vínculo», completou.