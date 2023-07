A transferência de Jovane Cabral para o Valladolid, por empréstimo do Sporting, no último mercado de inverno, não se confirmou, mas o avançado, que este domingo participou no arranque da pré-época dos leões, continua a merecer os elogios do diretor desportivo dos espanhóis.

«É um jogador interessante», começou por dizer Fran Sánchez em entrevista ao AS, embora tenha afastado, por enquanto, a possibilidade de fazer nova investida pelo jogador de 25 anos.

«É uma opção que, por agora, não estamos a analisar», sublinhou.

O dirigente do Valladolid, emblema que caiu à segunda liga espanhola, recordou ainda o processo que impediu a transferência de Jovane e que esteve relacionado com um erro informático.

«Decidimos contratá-lo às 21h15 [20h15 em Portugal] do último dia de mercado, entregaram-se todos os documentos, tivemos o "ok" da Liga, mas houve um erro informático, que também aconteceu ao Barcelona, que nos impediu de publicar um documento - e quanto entrou, foi uns segundos atrasado. No final, não o deram como válido. Tentámos justificar o que aconteceu, reconheceram que tratava-se de um erro. Apresentámos uma reclamação à FIFA, que não foi considerada. Podíamos reclamar para o TAS, mas, para que nos dessem razão em maio...», concluiu.