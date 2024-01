Jovane Cabral, emprestado pelo Sporting à Salernitana, mostrou esta segunda-feira esperança em voltar ao plantel dos leões em 2024/25 e teceu rasgados elogios ao clube, ao treinador Ruben Amorim e ao avançado Viktor Gyökeres.

«Sou sportinguista, torço sempre pelo Sporting, mesmo estando a jogar ou fora. Espero que, na próxima época, consiga ir lá, fazer o meu trabalho e, quem sabe, ficar. Ruben Amorim? Somos muito chegados, Ajudou-me muito, e é um grande treinador. Agora é estar concentrado na Salernitana e desejo boa sorte [ao Sporting] para sermos campeões. Quero que os adeptos acreditem nos jogadores e continuem a dar força», referiu o cabo-verdiano, em entrevista à Antena 1.

Sobre a derrota do Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, o avançado admitiu ter ficado desiludido, mas continuar a acreditar plenamente na conquista do campeonato.

«Fico sempre triste [com o afastamento da Taça da Liga]. Acho que o Sporting jogou muito bem, só que não conseguiu a vitória. Têm tudo na mão para ganhar o campeonato. Vou torcer para o Sporting ser campeão», garantiu.

O extremo acredita num possível retorno na próxima temporada e admite estar de consciência tranquila com tudo aquilo que fez no Sporting: «Estou no Sporting para ajudar. Há jogadores com muita qualidade e nem sempre posso jogar todos os jogos. O que tiver que fazer para ajudar, farei. Quem decide é o treinador, mas estou cem por cento feliz com o que fiz no Sporting e agradeço por tudo o que fizeram por mim também».

Sobre Viktor Gyökeres, o cabo-verdiano mostrou-se «contente» com o nível que o «monstro» tem demonstrado no Sporting.

«É um monstro. Está num nível muito alto no Sporting. Estou muito contente por ele e espero que continue assim e que faça muitos golos», atirou.

Esta época, ao serviço da Salernitana, clube da primeira divisão italiana, já fez 13 jogos e marcou dois golos.

Atualmente está na CAN, ao serviço da seleção de Cabo Verde, e vai disputar, esta segunda-feira, os oitavos de final da competição frente à Mauritânia, esperando conseguir ajudar a seleção a passar à próxima fase.