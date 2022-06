Jovane Cabral visitou nesta quinta-feira a Escola EPIF, onde foi aluno, na cidade da Praia. O extremo está em Cabo Verde e regressa no sábado em Portugal, garantindo aos jornalistas que vai apresentar-se para iniciar a pré-época com o Sporting.

Na segunda metade da temporada 2021/22, Jovane foi cedido à Lazio de Roma, sendo pouco utilizado na equipa italiana: «Tenho contrato com o Sporting e logo se vê. Vou-me integrar com o Sporting porque tenho contrato com o Sporting. Por isso, o que o Sporting quiser, vou cumprir».

Sem ter garantias sobre o futuro, o extremo promete compromisso e trabalho. «Sempre com o objetivo em mente de ser cada dia mais profissional e mais jogador. O importante é evoluir a cada época», diz.

Jovane fez apenas quatro jogos (um golo) pela Lazio, mas garante que aprendeu bastante com Maurizio Sarri: «Nem sempre se aprende jogando 90 minutos, às vezes precisas daquelas barreiras para seres mais jogador e mais pessoa. Porque não joguei muito? Apenas opção (do treinador) e cabe respeitar e continuar a trabalhar como sempre fiz, e acho que ninguém tem nada de mal a dizer do meu comportamento, seja no treino ou no jogo.»



Em declarações aos jornalistas locais, reproduzidas pela Agência Lusa, o jogador de 24 anos falou ainda sobre o regresso à seleção de Cabo Verde. «Espero que consigamos o nosso objetivo a curto prazo que é o apuramento para CAN (Taça das Nações Africanas de 2023) e depois pensaremos em coisas maiores», rematou Jovane.