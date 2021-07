O futebolista do Sporting, Jovane Cabral, assumiu que poder jogar a Liga dos Campeões na época 2021/2022, pelos leões, é um sonho tornado realidade, frisando a possibilidade de jogar na competição e de ouvir o hino da mesma no estádio.

«É o meu sonho de criança. Jogar e, antes de jogar, ouvir a música da Liga dos Campeões no estádio… vou estar mesmo a viver um sonho», disse o jogador de 23 anos, em declarações ao jornal do clube, que vai mudar do número 77 para o número 10 na nova época.

«Quando era criança, em Cabo Verde, jogava sempre com o número 10. Quando cheguei à formação do Sporting esse número já estava ocupado, ainda que o tivesse usado uma vez ou outra. Quando subi à equipa principal já estava ocupado, mas meti na cabeça que um dia o queria ter», apontou Jovane.

O cabo-verdiano antecipou ainda a Supertaça ante o Sporting de Braga, marcada para 31 de julho.

«Espero um jogo muito difícil, pois o Sp. Braga é uma boa equipa, mas nós, como sempre, vamos lutar pelos nossos objetivos e por vencer esse jogo. Além daquilo que esse encontro representa, sabemos que, ao ser o primeiro, também é importante para começarmos bem a temporada e para dar maior confiança ao grupo», sublinhou o jogador que fez 28 jogos e oito golos em 2021/2022, dois destes mais especiais pela caminhada até ao título na Taça da Liga.

«Foram os dois contra o FC Porto, na meia-final da Taça da Liga, que nos deram acesso à final que acabámos por ganhar», destacou.