Um dos destaques da reta final da época do Sporting, Jovane Cabral deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais a refletir sobre a época de leão ao peito.

O avançado admite que os objetivos coletivos não foram cumpridos, mas diz que «foi um ano de crescimento e superação».

«Chegou ao fim de mais uma época desportiva. Apesar de não termos conseguido os resultados coletivos pretendidos e em termos pessoais ter tido azar com as lesões, que me fizeram perder mais de metade da competição, faço esta reflexão focando-me nos aspectos positivos: foi um ano de crescimento e superação», escreveu.

«Foram vários os momentos de dor e tristeza, mas nunca faltou a crença nas minhas capacidades e o apoio daqueles que realmente acreditam em mim.Agora resta descansar e recarregar as baterias. O futuro a Deus pertence, quero dar continuidade ao meu trabalho e atingir as metas traçadas», pode ler-se ainda.

Jovane Cabral marcou seis golos em 19 jogos ao serviço do Sporting durante esta temporada.