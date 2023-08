O Sporting emprestou Jovane Cabral à Salernitana, equipa orientada por Paulo Sousa.

A cedência do avançado de 25 anos é válida por uma temporada e inclui opção de compra no valor de três milhões de euros. Caso essa opção seja exercida, o Sporting fica com direito a uma percentagem de uma futura venda.

Tal como o Maisfutebol escreveu, Jovane é um jogador que agrada a Paulo Sousa e não era considerado imprescindível por Ruben Amorim nos leões.

O avançado cabo-verdiano regressa à Serie A, onde jogou na temporada 2021/22, ao serviço da Lazio, também por empréstimo.