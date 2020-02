Jovane Cabral parece andar com pontaria afinada na cobrança de livres diretos, e publicou um vídeo dos treinos nas redes sociais, no qual fez questão de identificar Bruno Fernandes, que era um dos especialistas do Sporting.

O antigo capitão leonino viu, e fez questão de deixar um pedido para este sábado.

«Gostei, miúdo. Fico à espera de ver isso em Vila do Conde», escreveu o agora jogador do Manchester United, referindo-se à visita do Sporting ao Rio Ave.

Veja o vídeo associado ao artigo.