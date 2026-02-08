O Sporting retomou a via dos triunfos no Nacional de Juniores (sub-19), ao vencer na receção ao Famalicão (2-0), na terceira jornada da fase de apuramento de campeão. Na manhã deste domingo, em Alcochete, o avançado Estefânio Domingos saiu do banco aos 58 minutos e inaugurou o marcador aos 66.

Nos últimos minutos, o defesa João Rijo selou o triunfo leonino. Estavam decorridos 83 minutos.

Assim, o Sporting ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, igualado com o Rio Ave (4.º) e a três pontos do líder FC Porto. Os leões guardam uma partida em atraso, em Leiria, reagendada para 11 de abril. No calendário do Sporting segue-se a receção à U. Leiria – quinta classificada, com apenas um jogo realizado – a 17 de fevereiro.

Quanto ao Famalicão, os minhotos registam três pontos – uma vitória e duas derrotas – no sexto lugar, apontando à receção ao Santa Clara (7.º), a 21 de fevereiro.

No sábado, o líder FC Porto venceu em Barcelos, na visita ao Gil Vicente (2-1) – oitavo e último desta fase, com três derrotas – enquanto o Benfica empatou a um golo na visita ao Rio Ave (4.º). Por isso, as águias ocupam o segundo lugar com cinco pontos.

De recordar que o Benfica é campeão de juniores em título. O Sporting não conquista o título desde 2017, enquanto o FC Porto não faz a festa desde 2019. Nos últimos anos, o Benfica sagrou-se campeão em 2025 e 2022, tal como Sp. Braga (2024) e Famalicão (2023).