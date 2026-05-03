Sporting: juniores femininas sagram-se campeãs nacionais pela segunda vez
Leoas derrotam o Sp. Braga por 2-0 na última jornada da competição
As juniores femininas do Sporting sagraram-se, este sábado, campeãs nacionais pela segunda vez na história.
Na última jornada da fase de apuramento de campeão, as leoas levaram a melhor sobre o Sp. Braga (2-0) e terminaram com 27 pontos, mais cinco do que as bracarenses. Sara Moreira (12 minutos) e Maria Inês Cunha (77 minutos) construíram o triunfo do Sporting, que terminou esta fase com nove vitórias e apenas uma derrota.
Recorde-se que as comandadas de Daniela Costa sucedem precisamente ao Sp. Braga, vencedor na última época, e repetem o feito conseguido em 2022/23.
