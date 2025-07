Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi condenado esta quarta-feira no tribunal do Bolhão por difamação contra Pinto da Costa.

O presidente do Sporting vai ter assim de pagar uma multa de 7.200 euros (40 euros durante 180 dias) pelo crime cometido, bem como 5 mil euros em danos não patrimoniais à família do falecido presidente dos dragões, valor ao qual acrescem juros.

Segundo os juízes, a frase utilizada por Varandas em outubro de 2020 quando apelidou o falecido presidente do FC Porto de «bandido», extravasou aquilo que era considerado como liberdade de expressão.

O tribunal considerou que o dirigente máximo dos leões atentou contra a honra e o bom nome de Pinto da Costa e referiu ainda que a frase utilizada pelo dirigente leonino foi proferida com o intuito de «rebaixar e humilhar» o antigo presidente dos dragões.

Apesar da morte de Pinto da Costa, a 15 de fevereiro de 2025, Cláudia Campo, viúva do antigo dirigente, decidiu assumir o processo contra Frederico Varandas.

[Artigo atualizado às 15h31]