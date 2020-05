Os 44 arguidos do processo da invasão à academia do Sporting, em Alcochete, entre quais o ex-presidente do clube Bruno de Carvalho, conhecem nesta quinta-feira a sentença, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A leitura do acórdão do processo, que começou a ser julgado em 18 de dezembro, pelo coletivo de juízes presidido por Sílvia Pires, está agendada para as 09h30, e poderá acompanhar todas as incidências AQUI.

Todos os arguidos aguardam a leitura do acórdão em liberdade - alguns com termo de identidade e residência, apresentações semanais e proibição de frequentarem recintos desportivos - depois de muitos terem estado em prisão preventiva.