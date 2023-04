A FIGURA: Ugarte

A mostrar-se a este nível na Europa, torna-se difícil ao Sporting esconder a qualidade do médio uruguaio. Ugarte parece estar sempre no lugar certo e perdeu-se a conta às bolas que recuperou, muitas delas com cortes que mataram jogadas de perigo claro para a Juventus. Tem a raça que apaixona os adeptos, mas é muito mais do que apenas raça. É, por exemplo, inteligência na forma como está sempre bem posicionado e coragem como deixou claro no penálti conquistado. Que exibição enorme!

O MOMENTO: Coates não foi o herói de outrora

Em Turim foi Pote e Bellerín na mesma jogada, já nos descontos. Em Alvalade foi Coates, duas vezes, aos 88m e aos 90+1. A eliminatória decidiu-se nesses detalhes que não foram pormenores. Foram falhanços demasiado grandes para uma equipa que procurava um lugar nas meias-finais da Liga Europa. E que viu esse sonho passar tão perto.

OUTROS DESTAQUES

Edwards

Quando o inglês deixar de ser tão intermitente pode tornar-se um jogador de top mundial. Qualidade não lhe falta e mostrou grande parte dela nos primeiros minutos do jogo com a Juventus. Quase assistiu para o golo de Trincão após jogada individual na direita, mas viu o companheiro acertar no poste. Na sequência do lance, o Sporting ganhou penálti e Edwards bateu com classe para o meio da baliza e marcou. Na segunda parte voltou a surgir, com destaque para o lance em que construiu um golo que Coates desperdiçou na pequena área.

Diomande

Dias após o erro frente ao Arouca, o jovem defesa costa-marfinense entrou em campo contra a poderosa Juventus sem acusar qualquer pressão. Vlaho quê? Em Alvalade, meteu um dos avançados mais promissores do futebol mundial «no bolso».

Di Maria

Assobiado a cada toque na bola pelo passado no Benfica, o argentino mostrou que aquele pé esquerdo ainda tem muita qualidade. Foi o mais em jogo da Juventus na primeira parte e na segunda inventou uma jogada que Vlahovic ainda deve estar a tentar perceber como não marcou.