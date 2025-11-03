O Sporting partiu esta tarde para Turim, onde amanhã. terça-feira, defronta a Juventus, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Champions. Rui Borges chamou 25 atletas para esta deslocaçãok incluindo os jovens Bruno Ramos, Rayan Lucas e Salvador Blopa, todos eles já habituados a estas andanças.

De fora ficaram os lesionados Fresneda, Debast, Nuno Santos e Daniel Bragança, enquanto o colombiano Luís Suárez treinou esta manhã com uma proteção no joelho, mas o treinador já revelou que não está lesionado e por isso seguiu também na comitiva para Itália.

Lista de 25 jogadores convocados:

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Callai;

Defesas: Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio, Bruno Ramos, Matheus Reis, Ricardo Mangas e Maxi Araujo;

Médios: Rayan Lucas, Morita, Kochorashvili, João Simões e Hjulmand;

Avançados: Rodrigo Ribeiro, Ioannidis, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Luis Suárez, Geovany Quenda, Allison, Salvador Blopa e Francisco Trincão.