A Juventus resolveu entrar forte na disputa pela contratação de Alberto Costa e, segundo apurou o Maisfutebol, prometeu muito em breve oficializar uma proposta ao V. Guimarães.

Em princípio, os italianos trabalham para oferecer 12 milhões de euros, com outros dois milhões variáveis, pelo lateral-direito. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo nosso jornal.

O Sporting, por sua vez, continua nos dez milhões de euros, também com outros dois milhões variáveis. Entretanto, aceita deixar 15 por cento de futura venda para o emblema vimaranense, o que pode ter peso no negócio.

Ao contrário do ocorrido com os ingleses do Brighton, que ouviram um «não» do jovem lateral, a Juventus agrada ao jogador. Disputa a Liga dos Campeões e está sempre na corrida pelos títulos nacionais.

Este momento, Alberto ainda dá preferência pelo Sporting, com quem tem um acerto verbal, num contrato válido por cinco temporadas. Voltar a ser dirigido por Rui Borges é um dos maiores trunfos dos leões.