O Kairat Almaty estreia-se esta quinta-feira na Liga dos Campeões, em Lisboa, frente ao Sporting. Luís Mata, defesa português de 28 anos, formado no FC Porto, admite que o jogo terá um significado especial, por marcar o regresso a Portugal e, ao mesmo tempo, coincidir com um momento histórico para o clube cazaque.

«Este é um jogo muito especial e importante para mim e para a equipa. Afinal, é a nossa estreia na Liga dos Campeões», afirmou o lateral.

«Para mim e para o Jorginho, este jogo é ainda mais importante porque se realiza no nosso país natal, Portugal. Vou lembrar-me deste dia para sempre. Espero que possamos somar pontos para o Kairat. Se der certo, a estreia será verdadeiramente inesquecível.».

Apesar da emoção, Mata reconhece as dificuldades do desafio, considerando o Sporting a «equipa mais forte de Portugal».

«Entendo que será muito difícil: vamos jogar contra a equipa portuguesa mais forte, que conquistou os dois últimos campeonatos nacionais. O Sporting tem muitos jogadores da seleção nacional, e este é um teste difícil. Mas se queres jogar na Liga dos Campeões, tens de defrontar os melhores.»

O Sporting recebe o Kairat Almaty esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade, num encontro marcado para as 20:00h.