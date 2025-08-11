O Sporting avançou para a contratação, a título definitivo, do médio Kauã Oliveira.

O jogador brasileiro, que rubricou um contrato válido até 2030, estava nos leões há uma temporada e meia, cedido pelo Ibrachina FC, de São Paulo.

Kauã aproveitou a onda de lesões da temporada passada para estrear-se na equipa principal, tendo sido suplente utilizado no duelo da Taça de Portugal diante do Gil Vicente, em fevereiro.

Já na equipa B, que vai continuar a representar, o médio de 21 anos fez 14 jogos e marcou um golo em 2024/25.