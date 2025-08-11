Sporting
OFICIAL: Sporting garante Kauã Oliveira em definitivo
Médio brasileiro assina até 2030
O Sporting avançou para a contratação, a título definitivo, do médio Kauã Oliveira.
O jogador brasileiro, que rubricou um contrato válido até 2030, estava nos leões há uma temporada e meia, cedido pelo Ibrachina FC, de São Paulo.
Kauã aproveitou a onda de lesões da temporada passada para estrear-se na equipa principal, tendo sido suplente utilizado no duelo da Taça de Portugal diante do Gil Vicente, em fevereiro.
Já na equipa B, que vai continuar a representar, o médio de 21 anos fez 14 jogos e marcou um golo em 2024/25.
Kauã Oliveira é Leão até 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ ✍️ #SportingB pic.twitter.com/GQfiKY1wqf— Sporting CP (@SportingCP) August 11, 2025
