O Sporting cumpriu mais um treino de preparação para o jogo frente ao Famalicão, naquela que foi a primeira sessão de Koba Koindredi às ordens de Ruben Amorim.

Segundo pode ler-se no site dos leões, o médio francês recrutado ao Estoril já trabalhou com os restantes companheiros. Além de Koba, destaque para as presenças de Vando Félix, Mauro Couto e Tiago Ferreira, jovens chamados por Amorim.

O Sporting, refira-se, joga em casa do Famalicão no sábado, a partir das 18h00, em jogo da 20.ª jornada da Liga.