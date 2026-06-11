Giorgi Kochorashvili foi convidado a participar numa entrevista no espaço Movement Voices, um canal do YouTube, com Saba Gvaramia, um jovem ativista georgiano que vive com Distrofia Muscular de Duchenne.

Saba, de apenas 17 anos, tem sido uma das principais figuras de destaque em campanhas públicas que exigem que o governo facilite o acesso a tratamentos que prolonguem e melhorem a vida das pessoas que vivem com a mesma condição.

O médio do Sporting pediu um conselho para o futuro ao jovem: «Estou a passar um período difícil, porque não tenho jogado muito no Sporting, venho à seleção e jogo, vencemos a última partida, vem aí mais uma época. O que faço?», perguntou.

«Digo-te que deves encontrar força dentro de ti e provar a todos que mereces estar em campo», respondeu Saba.

O camisola 14 dos leões admitiu ter ficado sensibilizado com a causa e garantiu que, enquanto profissional do mundo do futebol, iria ajudar na consciencialização da sociedade.

Ao longo de toda a conversa, Kochorashvili abordou temas pessoais e profissionais e não escondeu o sonho de jogar um Mundial: «Neste momento, o que me está no coração é jogar o Mundial. Espero que nos próximos quatro anos o possamos garantir.»

Já no final da entrevista, o internacional pela Geórgia ofereceu uma camisola autografada.