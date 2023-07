O lateral-esquerdo Konstantin Nikitenko assinou contrato profissional com o Sporting, anunciaram os leões esta segunda-feira.

O luso-russo, de 17 anos, está desde 2015/16 no Sporting e na temporada passada alinhou na equipa sub-17, onde fez 27 jogos, cinco golos e foi um dos capitães. Na próxima época, vai integrar o plantel sub-19.

«Assinar um contrato profissional com o clube do meu coração é uma grande responsabilidade, o sentimento é de orgulho e agradeço à minha família, aos meus amigos e a todos os que me ajudaram a tornar este sonho possível. Já estou aqui no Sporting há uns aninhos e fico muito grato pela aposta em mim. Agora é continuar a trabalhar», afirmou aos órgãos de comunicação dos leões.