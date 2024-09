Vladan Kovacevic está de regresso aos treinos do Sporting, informaram os leões esta segunda-feira.

A equipa verde e branca treinou esta manhã, poucas horas depois do triunfo sobre o AVS: os titulares nessa partida «realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado», revelou o clube.

O guarda-redes lesionou-se no início de setembro, durante a paragem para as seleções, mas esta segunda-feira «já treinou integrado no grupo às ordens de Ruben Amorim».

O próximo jogo do Sporting é frente ao Estoril, na sexta-feira.