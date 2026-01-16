Sporting em destaque em artigo internacional: «Um dos clubes estrategicamente mais competitivos»
Football Benchmark, ex-KPMG, elogia especialmente a estabilidade financeiro do clube leonino nos últimos anos
Os últimos anos do Sporting com Frederico Varandas na presidência foram motivos de destaque por parte de um extenso artigo internacional publicado pela Football Benchmark, ex-KPMG, com maior ênfase na estabilidade financeiro do clube leonino.
Segundo a reportagem, a evolução leonina decorreu de uma estratégia de recuperação financeira, modernização de infraestruturas e reforço da competitividade desportiva, sem esquecer, claro, do período vitorioso iniciado em campo por Ruben Amorim.
A chegada de Amorim, em 2020, representou um ponto de viragem no desempenho do clube. Quebrou um jejum de 19 anos na Liga e iniciou um ciclo de sucesso que incluiu, até agora, três títulos nacionais nas últimas cinco temporadas.
Além dos resultados desportivos, o Sporting registou um crescimento notável no valor de mercado do plantel. Em meados de 2020, por exemplo, a equipa tinha uma avaliação significativamente inferior a Benfica e FC Porto. Porém, através de um modelo que combina a formação de talentos com aquisições criteriosas, os leões conseguiram triplicar o montante, superando assim ambos os rivais.
O estudo mostra ainda que o Sporting tem o plantel mais valioso fora das cinco principais ligas da Europa (inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa). Hjulmand (50,5 milhões de euros), Geovany Quenda (44,6 milhões de euros e já vendido ao Chelsea) e Diomande (42,5 milhões de euros) são os destaques na lista.
Por fim, no plano financeiro, o crescimento no desempenho correlacionou-se com aumento de receitas operacionais, que praticamente dobraram desde 2018/19, impulsionadas sobretudo pela participação regular na Liga dos Campeões.