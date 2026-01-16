Os últimos anos do Sporting com Frederico Varandas na presidência foram motivos de destaque por parte de um extenso artigo internacional publicado pela Football Benchmark, ex-KPMG, com maior ênfase na estabilidade financeiro do clube leonino.

Segundo a reportagem, a evolução leonina decorreu de uma estratégia de recuperação financeira, modernização de infraestruturas e reforço da competitividade desportiva, sem esquecer, claro, do período vitorioso iniciado em campo por Ruben Amorim.

A chegada de Amorim, em 2020, representou um ponto de viragem no desempenho do clube. Quebrou um jejum de 19 anos na Liga e iniciou um ciclo de sucesso que incluiu, até agora, três títulos nacionais nas últimas cinco temporadas.

Além dos resultados desportivos, o Sporting registou um crescimento notável no valor de mercado do plantel. Em meados de 2020, por exemplo, a equipa tinha uma avaliação significativamente inferior a Benfica e FC Porto. Porém, através de um modelo que combina a formação de talentos com aquisições criteriosas, os leões conseguiram triplicar o montante, superando assim ambos os rivais.

O estudo mostra ainda que o Sporting tem o plantel mais valioso fora das cinco principais ligas da Europa (inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa). Hjulmand (50,5 milhões de euros), Geovany Quenda (44,6 milhões de euros e já vendido ao Chelsea) e Diomande (42,5 milhões de euros) são os destaques na lista.

Por fim, no plano financeiro, o crescimento no desempenho correlacionou-se com aumento de receitas operacionais, que praticamente dobraram desde 2018/19, impulsionadas sobretudo pela participação regular na Liga dos Campeões.