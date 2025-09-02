Jonathan Chalkias, agente envolvido nos negócios quer de Viktor Gyökeres quer de Conrad Harder neste mercado de verão, utilizou a rede social Instagram para deixar uma farpa ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.

O agente que trabalha em conjunto com Hasan Çetinkaya publicou uma imagem da apresentação do avançado dinamarquês no Leipzig e na legenda tinha o nome de Varandas juntamente com um emoji a rir.

No entanto, já na manhã desta terça-feira, Chalkias não só mudou o texto da legenda como até apagou os comentários da publicação.

«Parabéns pela grande transferência Conrad», pode ler-se.

De recordar, Harder foi transferido do Sporting para o Leipzig num negócio que pode chegar aos 30 milhões de euros. Pelos leões, o avançado dinamarquês apontou 12 golos em 53 jogos.