Luís Neto falou aos jornalistas no final do encontro e comentou a expulsão de Leonardo Barroso, jovem lateral de 18 anos que se estreou frente à Real Sociedad. Leonardo Barroso entrou em campo aos 81 minutos e viu o vermelho aos 84 minutos, após uma entrada muito dura no primeiro lance que disputou. O árbitro foi chamado pelo VAR, reviu as imagens e mostrou vermelho direto ao jovem que fazia a estreia:

«Todos já fomos o Barroso na nossa carreira. Às vezes, é excesso de vontade: não é maldade nenhuma, é um miúdo que às vezes treina connosco, que acaba por fazer a sua estreia e no primeiro lance é expulso.

Acho que o VAR não ficaria chateado se ele não fosse expulso, porém são as regras e temos de aceitar. Quero deixar uma palavra de apreço ao miúdo que está muito triste. A nós também nos custa porque já tivemos 16/17 anos e sabemos o quão importante é poder-nos estrear pelo Sporting. É algo que passou. Certamente irá aprender e ter mais oportunidades para estar e jogar connosco.»