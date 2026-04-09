Leonardo Varela assinou, esta quinta-feira, um contrato profissional com o Sporting.

Através de um comunicado, os leões confirmaram o novo vínculo com o médio de 17 anos, que começou a formação no Benfica, antes de se mudar para o Sporting na temporada de 2018/19. Esta temporada, Leonardo Varela soma três golos nos 15 jogos que realizou pelos juvenis, tendo ainda participado em sete dos encontros dos juniores.

«Assinar pelo Sporting é um motivo de orgulho e de felicidade para mim e para a família. Estamos muito felizes e agora é retribuir com muito trabalho. O meu exemplo na equipa principal é o Morten Hjulmand, pela liderança, qualidade e por jogarmos na mesma posição», afirmou.