OFICIAL: Leonardo Varela assina contrato profissional com o Sporting
Médio de 17 anos mudou-se do Benfica para os leões na época de 2018/19
Médio de 17 anos mudou-se do Benfica para os leões na época de 2018/19
Leonardo Varela assinou, esta quinta-feira, um contrato profissional com o Sporting.
Através de um comunicado, os leões confirmaram o novo vínculo com o médio de 17 anos, que começou a formação no Benfica, antes de se mudar para o Sporting na temporada de 2018/19. Esta temporada, Leonardo Varela soma três golos nos 15 jogos que realizou pelos juvenis, tendo ainda participado em sete dos encontros dos juniores.
«Assinar pelo Sporting é um motivo de orgulho e de felicidade para mim e para a família. Estamos muito felizes e agora é retribuir com muito trabalho. O meu exemplo na equipa principal é o Morten Hjulmand, pela liderança, qualidade e por jogarmos na mesma posição», afirmou.
💬 “Vou continuar a trabalhar e a honrar esta camisola.”— Sporting CP (@SportingCP) April 9, 2026
Leonardo Varela assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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