Rui Borges abordou esta quinta-feira o tema das lesões na antevisão ao encontro do Sporting frente ao Casa Pia, da 18.ª jornada da Liga, nomeadamente de Ousmane Diomande.

Apesar das limitações no plantel, há boas notícias no que diz respeito ao central costa-marfinense.

Segundo apurou o Maisfutebol, a lesão de Diomande não é grave, estando o Sporting confiante numa reintegração progressiva no trabalho coletivo, com vista a estar integrado no grupo comandado por Rui Borges nas sessões de trabalho da próxima semana.