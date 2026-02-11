Após o anúncio de uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a AVA – Advanced Recovery for Athletes, empresa de Ronaldo especializada em equipamentos de recuperação, anunciou agora um acordo com o Sporting.

A marca detida pelo internacional português formado em Alvalade deu conta da novidade nas redes sociais.

«Os campeões recuperam com qualidade. Temos orgulho da nossa parceria com o Sporting CP e de apoiar todos os atletas no seu caminho para o sucesso», pode ler-se na publicação.

Recorde-se que, no âmbito da parceria com a FPF, a empresa equipou as Seleções Nacionais com soluções avançadas de recuperação física, reforçando a aposta na otimização do rendimento e na prevenção de lesões.