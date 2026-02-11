Sporting
Há 2h e 16min
Empresa de recuperação física de Ronaldo anuncia parceria com o Sporting
Depois da FPF, AVA CR7 reforça presença em Portugal com os leões
Depois da FPF, AVA CR7 reforça presença em Portugal com os leões
Após o anúncio de uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a AVA – Advanced Recovery for Athletes, empresa de Ronaldo especializada em equipamentos de recuperação, anunciou agora um acordo com o Sporting.
A marca detida pelo internacional português formado em Alvalade deu conta da novidade nas redes sociais.
«Os campeões recuperam com qualidade. Temos orgulho da nossa parceria com o Sporting CP e de apoiar todos os atletas no seu caminho para o sucesso», pode ler-se na publicação.
Recorde-se que, no âmbito da parceria com a FPF, a empresa equipou as Seleções Nacionais com soluções avançadas de recuperação física, reforçando a aposta na otimização do rendimento e na prevenção de lesões.
RELACIONADOS
FPF anuncia parceria com AVA CR7, marca especializada na recuperação física
VÍDEO: Sporting B vence em Paços de Ferreira e afunda castores
Andebol: mau tempo adia FC Gaia-Sporting
Voleibol: Sporting conquista primeiro triunfo na Champions
Liga: Luis Suárez (Sporting) é o melhor avançado do mês de janeiro
Continuar a ler
TAGS: Sporting Lesoes Recuperação AVA CR7 Parceria
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS