Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas abordou a maré de lesões que têm afetado o clube.

«A lesão existe no desporto. É um facto. Temos tido épocas com muito poucas lesões. Do ponto de vista de lesões traumáticas foram muito poucas. De lesões musculares também. O que aconteceu este ano? Temos tido muitas lesões traumáticas. Dos oito lesionados, cinco são lesões traumáticas e três dessas graves. E três lesões musculares, o que é perfeitamente normal, tendo em conta o volume e exposição de risco que têm», começou por dizer.

No departamento médico dos leões encontram-se: Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança, João Simões, Morita, Morten Hjulmand, St Juste e Geny Catamo.

«O que acontece aqui que não é normal? Em novembro começámos com uma vaga de quatro lesionados. Temos logo dois problemas: não contamos com estes jogadores e os disponíveis não vão poder rodar. Não há milagres e os jogadores vão sobrecarregar-se. Lesões trazem sempre mais lesões. Tivemos três/quatro lesões pesadas em jogadores nucleares, ainda para mais num ano em que estamos em todas as frentes», acrescentou.

Questionado sobre uma possível maneira de prevenir tantas lesões, Varandas confessou que talvez seja crucial começar a «abdicar» da Taça da Liga, face ao apertado calendário e num ano em que foi alterado o formato da Liga dos Campeões.

«Se calhar abdicar de competições como a Taça da Liga. Se do ponto de vista regulamentar não existe, se calhar o Sporting tem de encarar de uma maneira diferente o ponto de vista competitivo. Os jogadores não são sobre-humanos. São muitos clubes com lesões em massa, que disputam a Champions e isto tem de ser analisado», disse.

Sobre o mercado de inverno, o presidente do Sporting abordou a saída de Marcus Edwards e Vladan Kovačević.

«Edwards? Foi uma decisão da administração e do treinador. É um jogador que é nosso, um nosso ativo com muito talento e que acreditamos. Obviamente que temos de ser melhores com o Edwards para tentar trazer o melhor dele. Mas o Edwards também tem de ser melhor para dar o melhor de si. Achámos, entre administração e equipa técnica, que o melhor era emprestar», revelou.

«Kovačević? Foi um jogador que não teve um início fácil e não se conseguiu adaptar. Dizendo da forma mais crua e transparente: não correspondeu às expectativas criadas pela sua contratação. A posição de guarda-redes era uma prioridade no mercado de janeiro».

Por fim, o dirigente falou sobre Viktor Gyökeres, afastando qualquer rumor sobre uma possível saída: «Chegou no verão (2023) e no mercado de janeiro ia sair. Fomos campeões nacionais e o Viktor já quase não ia celebrar o campeonato, mas ficou. Depois neste mercado de janeiro era impossível reter o Viktor… e ficou. Não vou alimentar e não vale a pena falar do mercado de verão em fevereiro. Os jogadores têm mercado, cláusula de rescisão e o Sporting vai ter de tomar decisões e defender os interesses do clube», concluiu.