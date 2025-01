Alvo do Sporting, Andrés García falhou o treino desta sexta-feira do Levante.

Julián Calero, treinador do Levante, confessou que tem noção do «interesse muito forte» do Sporting em Andrés García, mas que o jovem jogador ainda não está «cem por cento vendido».

«Sei que há negociações, porque o clube disse que existem. O interesse é muito forte. Provavelmente em breve vai resolver-se e a transferência vai acontecer. Se me perguntas do ponto de vista desportivo, claro que não quero perder o jogador. Mas há também o ponto de vista económico e esse a direção é que trata. Se for bom para todas as partes, a opinião do treinador terá um peso muito curto», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Estamos a levar este tema com normalidade, o Andrés treinou todos estes dias com normalidade e inclusivamente não está totalmente descartado para o jogo de amanhã, porque ele quer jogar. É um rapaz extraordinário e sente muito a equipa. Até que o clube não me confirme a cem por cento que está vendido, existe sempre a possibilidade de que ele possa jogar amanhã. Se está convocado? Não sei. Depende do que acontecer ainda hoje. Não posso confirmar nesta altura, não depende de mim. Falei com o jogador, ele está à disposição de tudo e agora depende do que o clube me diga», acrescentou.

De seguida, os jornalistas perguntaram ao treinador se o lateral espanhol treinou na manhã desta sexta-feira.

«Hoje não treinou, por precaução. Chama-se precaução, exatamente. O clube pediu-nos precaução, porque pode fechar-se o negócio e não ganhávamos nada em que ele hoje (sexta-feira) treinasse numa sessão de 45 minutos, pré-jogo, que não muda nada se ele amanhã tiver que jogar e podia colocar algumas coisas em causa. Por isso fomos precavidos em relação ao jogador, ao negócio e a tudo», confirmou o treinador.

De recordar que o Sporting procura um lateral direito no mercado de inverno. Depois de deixar fugir Alberto para a Juventus, o clube de Alvalade virou as atenções para o jogador do Levante e já fez uma proposta formal.