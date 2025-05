O Sporting subiu este sábado II Liga, após a última jornada da Liga 3, de forma direta. Já o Belenenses empatou, mas garantiu o play-off, no qual vai defrontar o Paços de Ferreira (16.º classificado da II Liga).

Começando pelo início, o Sporting B venceu o Amarante (2-0) e regressou à II Liga sete anos depois. Os «leões», que no pior cenário iam a play-off, precisavam de fazer um resultado igual ou melhor do que o Belenenses para garantir a subida direta, e foi exatamente isso que conseguiram.

A vitória do Sporting começou a ser escrita aos 34 minutos, quando Rafael Besugo respondeu a um ótimo cruzamento de Salvador Blopa e inaugurou o marcador em Alcochete. O segundo e último golo da partida surgiu dos pés de Afonso Moreira, que aproveitou um erro do adversário para dilatar a vantagem.

Com esta vitória (2-0), o Sporting terminou a Liga 3 no segundo posto da tabela com 26 pontos.

Belenenses vai ao play-off de subida

O Belenenses, por sua vez, recebeu o já campeão Lusitânia Lourosa. O empate (1-1) chegou aos «azuis do Restelo» para garantir o play-off de subida à II Liga.

A equipa da casa adiantou-se no marcador através de uma grande penalidade cobrada por Rodrigo Pereira, aos 20 minutos. O Lusitânia fechou as contas do jogo dez minutos depois, com João Vasco a empatar a partida.

Após este resultado, o Belenenses assumiu a terceira posição com 22 pontos e vai agora enfrentar o Paços de Ferreira no play-off de promoção.

Varzim falha play-off de subida

No outro jogo, o Varzim, que precisava de vencer e que o Belenenses perdesse, triunfou (5-3) em casa contra a equipa do Fafe. Destaque para Claudio Araujo, que registou um «poker» pela formação da Póvoa do Varzim.

Como o Belenenses pontuou, os «poveiros» fixam-se no quarto lugar com 21 pontos e continuam, assim, na Liga 3.